Czy jesteśmy świadkami końca Jastrzębskiej Spółki Węglowej - górniczego giganta? Jaki rząd ma plan na ratunek wydobywczej spółki? Czy górnicy będą musieli zgodzić się na finansowe ustępstwa, by ratować spółkę? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wronę. Zapraszamy!

Grzegorz Wrona / Ministerstwo Aktywów Państwowych / Materiały prasowe

Słuchaj Radia RMF24>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa jest w najpoważniejszym kryzysie od lat. Zarząd mówi wprost, że czasu na ratunek zostało bardzo niewiele. W poniedziałek (19 stycznia) ma dojść do rozmów zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej z przedstawicielami strony społecznej. W rozmowach dotyczących wypracowania porozumienia oszczędnościowego ma uczestniczyć Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych.

Czy JSW stoi na krawędzi finansowej zapaści? Czy rząd sięgnie po pieniądze podatników i czy górnicy będą musieli zgodzić się na bolesne ustępstwa? O przyszłości JSW porozmawiamy z wiceministrem aktywów państwowych Grzegorzem Wroną.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>