Nowy Komitet Noblowski, składający się z pięciu członków Akademii Szwedzkiej oraz pięciu ekspertów zewnętrznych, wybierze laureatów literackiego Nobla w latach 2019-2020 - powiedział sekretarz Akademii Anders Olsson. W nowo powstałym komitecie z ramienia do tej pory przyznającej Nagrodę Nobla Akademii Szwedzkiej zasiądą: Per Waestberg (przewodniczący), Horace Engdahl, Kristina Lugn, Anders Olsson i Jesper Svenbro. Powołani eksperci zewnętrzni to Mikaela Blomqvist, Rebecka Kaerde, Kristoffer Leandoer, Henrik Petersen oraz Gun-Britt Sundstroem.

