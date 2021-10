Polska pokonała 1:0 Albanię w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie w Tiranie zostało przerwane tuż po zdobyciu gola przez Polaków - albańscy kibice zaczęli bowiem rzucać różnymi przedmiotami w polskich piłkarzy. Ostatecznie po kilkunastu minutach przerwy piłkarze wrócili na murawę.

Karol Świderski zdobył gola dla Polaków / Leszek Szymański / PAP

Gola dla Polski w 77. minucie zdobył Karol Świderski. Polski napastnik trafił do siatki po dokładnym dośrodkowaniu innego piłkarza wprowadzonego w tym meczu z ławki rezerwowych - Mateusza Klicha.

Tuż po tym golu spotkanie zostało przerwane przez sędziego Clementa Turpina. Albańscy kibice zaczęli bowiem obrzucać z trybun polskich piłkarzy. W stronę biało-czerwonych leciały m.in. plastikowe butelki.

W stronę polskich piłkarzy poleciały m.in. plastikowe butelki / Leszek Szymański / PAP

Plastikowe butelki, które rzucano w stronę polskich piłkarzy / Leszek Szymański / PAP

Przerwa trwała kilkanaście minut. Po tym, jak sytuacja na trybunach uspokoiła się, piłkarze wrócili do gry. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem 1:0 dla Polaków.



Wcześniej zaatakowano polskich kibiców

Już przed meczem w Tiranie było niespokojnie. Doszło do dwóch incydentów.



Do pierwszego incydentu doszło na jednej z ulic Tirany. Albańczycy odpalili środki pirotechniczne i kierowali wyzwiska do Polaków.



Drugi incydent był poważniejszy. Grupa albańskich kiboli zaczęła rzucać w grupę kilkorga polskich kibiców - prawdopodobnie butelkami i puszkami po piwie. Części Polaków udało się uciec, jeden był popychany, ale przy pomocy stadionowych służb udało mu się uciec. Jak informował dziennikarz "Super Expressu" Przemysław Ofiara, Polacy byli spokojni, "Albańczykom do ataku wystarczyły polskie barwy".





Na kogo postawili trenerzy?

Skład Polski na mecz z Albanią: 1-Wojciech Szczęsny - 3-Paweł Dawidowicz, 5-Jan Bednarek, 15-Kamil Glik, 21-Tymoteusz Puchacz - 7-Kamil Jóźwiak, 10-Grzegorz Krychowiak, 16-Jakub Moder, 20-Piotr Zieliński - 9-Robert Lewandowski (kapitan), 8-Adam Buksa.



Albania: 1-Etrit Berisha (kapitan) - 4-Elseid Hysaj, 18-Ardian Ismajli, 15-Marash Kumbulla, 5-Frederic Veseli - 7-Keidi Bare, 19-Ylber Ramadani, 20-Lorenc Trashi - 11-Myrto Uzuni, 10-Rey Manaj, 21-Odise Roshi.



Adam Buksa wystąpił obok Roberta Lewandowskiego w ataku reprezentacji Polski. 25-letni Buksa występuje w zespole narodowym dopiero od ponad miesiąca, a już zdobył pięć bramek w czterech meczach (w tym cztery trafenia w obu spotkaniach z San Marino).



Natomiast Lewandowski po raz 127. grał w biało-czerwonych barwach - jest absolutnym rekordzistą w polskim futbolu.

Za żółte kartki pauzował Karol Linetty.



Albania przystąpiła do meczu poważnie osłabiona. Z powodu pozytywnego wyniku testu na Covid-19 nie grali Klaus Gjasula i Sokol Cikalleshi, który we wrześniowym meczu obu drużyn w Warszawie (4:1 dla Polski) strzelił gola.



Trener Reja nie mógł skorzystać też z kontuzjowanych Berata Djimsitiego (lidera defensywy, podstawowego piłkarza Atalanty Bergamo), Bekima Balaja oraz zawieszonego za kartki Endriego Cekiciego. Już wcześniej urazy wykluczyły Qazima Laciego i Armira Abrashiego.



Najwyższa stawka

To mecz o wszystko - nie miał wątpliwości przed tym spotkaniem trener reprezentacji Polski Paulo Sousa. Obie drużyny walczyły o drugie miejsce w grupie, za Anglią, i przedłużenie nadziei na awans do przyszłorocznego mundialu.



Po siedmiu seriach spotkań w grupie I kwalifikacji prowadziła Anglia - 19 pkt, przed Albanią - 15 i Polską - 14.