Reprezentacja Polski wraca do domu po porażce 1:3 z Francją. "Mieliśmy kilka świetnych momentów, które mogły zakończyć się bramką" - mówił po porażce z mistrzami świata w 1/8 finału mundialu selekcjoner Czesław Michniewicz.

Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie trudny mecz, ale chcieliśmy też zagrać inaczej niż dotychczas graliśmy w tym turnieju - powiedział Michniewicz po meczu z Francją na antenie TVP Sport.

Były dobre momenty, po których wyprowadzaliśmy groźne akcje i utrzymywaliśmy piłkę na połowie przeciwnika. Może nie było ich zbyt wiele, ale mieliśmy kilka świetnych momentów, które mogły zakończyć się bramką - podkreślił.

Bardzo żałuję tego strzału Piotr Zielińskiego i dobitki, bo to była nasza najlepsza okazja. To wszystko toczyło się przy stanie 0:0 - skomentował Michniewicz.

Pod koniec pierwszej połowy gola strzelił Olivier Giroud, natomiast po przerwie dwie bramki zdobył Kylian Mbappe.

Później stało się najgorsze, co nas mogło spotkać, czyli bramka do szatni. To na pewno skomplikowało nam sprawę. Francja mogła się czuć pewnie i spokojnie rozgrywać piłkę - skwitował szkoleniowiec.

Honorową bramkę dla Polski zdobył z karnego Robert Lewandowski. Najpierw strzał Polaka obronił Hugo Lloris, ale sędzia nakazał powtórkę "jedenastki". Tym razem "Lewy" był już skuteczny.

