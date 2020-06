Środa jest kolejnym dniem maturalnego maratonu. Dziś absolwenci napiszą test z języka angielskiego. Po tym jak Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne, na rmf24.pl znajdziecie odpowiedzi.

Egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum Ekonomicznym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Dziś uczniowie zmierzą się z egzaminem z języka angielskiego.

Dziś uczniowie zmierzą się z egzaminem z języka angielskiego.

W poniedziałek maturzyści zaczęli od sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu języka polskiego. We wtorek zmierzyli się z zadaniami z matematyki.

Każdego z uczniów czeka jeszcze przynajmniej jeden egzamin - z przedmiotu, który wybiera sobie sam. Maksymalnie można zdecydować się na 6 dodatkowych egzaminów. Sprawdziany z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Możliwy wyciek pytań egzaminacyjnych

Centralna Komisja Egzaminacyjna zarówno w poniedziałek, jak i wtorek informowała o możliwym wycieku pytań maturalnych, jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu. Oba przypadki zostały zgłoszone na policję.

W poniedziałek ok. godz. 6:30 w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne". Jak podał na Twitterze profil Emocje w sieci, analizujący nastroje internautów, ok. godz. 7.00 wyszukiwano dokładny temat tegorocznej matury z polskiego na poziomie podstawowym: Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów “Wesela".

We wtorek do wycieku miało dojść w mediach społecznościowych - na Twitterze oraz Facebooku. Jeszcze przed godz. 9, czyli przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego z matematyki, w sieci pojawiły się zdjęcia odpowiedzi na pytania zamknięte. Te odpowiedzi pokrywają się z tym, co znaleźć można w udostępnionych już przez CKE arkuszach.

Egzaminy maturalne w specjalnym reżimie sanitarnym

Ze względu na pandemię koronawirusa w Polsce egzaminy maturalne zostały przesunięte z maja na termin czerwcowy.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele muszą się dostosować do specjalnych wytycznych podczas egzaminów. Uczniowie muszą przyjść do szkół o wiele wcześniej niż w zeszłych latach i powinni mieć ze sobą wszystkie potrzebne przyrządy.



Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkół i w salach egzaminacyjnych są dostępne środki do dezynfekcji rąk. W czasie pisania egzaminu maseczka nie jest konieczna, ale trzeba ją założyć przed wejściem do sali i wychodząc z niej.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 15 czerwca i też potrwa do 29 czerwca.