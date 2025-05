CKE sprawdza sprawę publikacji w mediach społecznościowych zdjęć arkusza maturalnego z matematyki - przekazał PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego na egzamin jest złamaniem prawa i grozi unieważnieniem egzaminu maturzyście.

Maturzyści pisali dziś maturę z matematyki na poziomie podstawowym / Adam Burakowski/East News / East News

We wtorek o godzinie 9 maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Po rozpoczęciu egzaminu - jak podała redakcja eDziecko Gazeta.pl - na portalu X i Discordzie opublikowano zdjęcia kilku stron z potencjalnego arkusza maturalnego.

Dyrektor CKE poproszony o komentarz w tej sprawie podkreślił, że "materiał egzaminacyjny jest tajny do godziny dziewiątej". Przypomniał, że na arkuszu jest informacja: "Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu". Nie mam informacji, że wyciek nastąpił przed egzaminem - dodał.



Poinformował, że podobnie jak w poniedziałek ze zdjęciami z arkusza maturalnego z języka polskiego, także sprawa opublikowania zdjęć arkusza maturalnego z matematyki, jest analizowana, zbierane są materiały. Dowiaduję się, czy rzeczywiście miał miejsce przypadek wniesienia na salę egzaminacyjną przedmiotu zabronionego - powiedział. Chodzi o urządzenie telekomunikacyjne.



Wniesienie na salę egzaminacyjną urządzenia telekomunikacyjnego, w tym telefonu, jest złamaniem prawa, w przypadku egzaminów obowiązkowych grozi to unieważnienie egzaminu w tegorocznej sesji. Zakrzewski poinformował także, że po analizie protokołów egzaminacyjnych z poniedziałku wiadomo, że był taki przypadek i unieważniono egzamin maturzyście.