Pomysłodawcą egzaminów maturalnych jest pruski minister Karl Abraham von Zedlitz und Leipe. Spoczywa on w krypcie jednego z kościołów pod Wałbrzychem. O tym, jaki był cel matury - zgodnie z zamysłem jej twórcy - opowiedziała dyrektorka Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dr Katarzyna Pawlak-Weiss.

Egzamin maturalny w XL Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego - 1982 roku / Tomasz Langda / PAP

Co wiemy o pomysłodawcy matury? Jak wyjaśnia dr Katarzyna Pawlak-Weisse, Karl Abraham von Zedlitz und Leipe był pruskim baronem, urodził się w 1731 roku w Czarnym Borze (niem. Schwarzwaldau) niedaleko Wałbrzycha na Dolnym Śląsku.

Pełnił m.in. funkcję ministra sprawiedliwości, a w 1771 roku został ministrem do spraw Kościoła i szkolnictwa. Z tego stanowiska został odwołany w 1788 roku.

Von Zedlitz był przyjacielem Immanuela Kanta.

Myślę, że największym świadectwem tego, jak postrzegał rozwój młodych ludzi, jest przemowa inauguracyjna, którą wygłosił, kiedy stał się członkiem Pruskiej Akademii Nauk 7 listopada 1776 roku. To wówczas określił cele, które powinny przyświecać wychowaniu młodzieży, uczeniu, przygotowaniu do dorosłego życia. W tych celach przede wszystkim znajdowało się to, by czynić ludzi lepszymi, zręczniejszymi, a w szczególności ludźmi, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków - wspomina dr Katarzyna Pawlak-Weiss.

Jak wyjaśnia, "uważał również, że każdy powinien znać swoje miejsce w państwie, swoją rolę i przyczyniać się do swojego dobra". Takie były jego wizje edukacji, wychowania pokoleń. Wychodził z założenia, że szkoła jest nie tylko miejscem nauki, ale też wychowania - dodaje.

Jaki był cel matury?

Na czym polegała reforma edukacji według Karla Abrahama von Zedlitza?

Jak wyjaśnia dyrektorka Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (DODN), "przede wszystkim nie wprowadzał jej na szeroką skalę, tylko wybrał kilka placówek, które miały służyć jako pilotażowe przy wprowadzaniu tych reform".

Powstały szkoły ludowe, miejskie i wyższe. Natomiast matura, którą wprowadził, miała być przepustką do studiów wyższych i miała dać możliwość tym dzieciom, które chciały się uczyć i zdobywać również wyższe funkcje w państwie, w administracji państwowej - przypomina dr Pawlak-Weiss.

Reformy von Zedlitza zostały podpisane już przez jego następcę, ale niewątpliwie to on był ich autorem. Jego następca wiele tych wprowadzonych zmian zlikwidował, natomiast matura pozostała - została ustanowiona edyktem z 23 grudnia 1788 roku - wspomina dr Katarzyna Pawlak-Weiss.

Gdzie spoczywa von Zedlitz?

Von Zedlitz zmarł niedaleko Kątów Wrocławskich, a pochowany został w Walimiu w kościele ewangelickim, obecnie kościele katolickim pw. św. Jadwigi Śląskiej.

Informacje o miejscu jego pochówku zostały opublikowane stosunkowo niedawno przez badacza historii z Walimia Łukasza Kazka. W 2009 roku odkryto, że szczątki Zedlitza spoczywają w krypcie pod posadzką kościoła - dodaje dyrektorka DODN.

