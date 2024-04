Matura 2024 zbliża się wielkimi krokami. Egzaminy rozpoczną się 7 maja i potrwają do 25 maja. W tym artykule przypominamy wam co można ze sobą zabrać na salę, a czego absolutnie nie wolno.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Matura 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 25 maja. Część pisemna odbędzie się od 7-24 maja, a część ustna - od 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja), a także 20-25 maja.

Matury pisemne są przeprowadzane w dwóch porach, porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00.

Co zabrać na egzamin

Zgodnie z informacją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

W komunikacie zaznaczono, że nie jest dozwolone korzystanie ze ścieralnych długopisów. W przypadku potrzeby wykonania rysunku - uczeń wykorzystuje długopis. Na egzaminie nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzamin maturalny należy też wziąć ze sobą dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport).Pozostałe materiały i przybory szkolne, które możemy zabrać zależy od tego jaki egzamin zdajemy.

Na egzaminie z matematyki należy mieć obowiązkowo cyrkiel, linijkę i kalkulator prosty (w zależności od placówki - zapewni szkoła lub musi mieć zdający). Słowniki językowe zapewni szkoła.W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami lub przewlekle chorymi dopuszcza się oczywiście możliwość korzystania z zaleconego sprzętu medycznego, leków czy z telefonu komórkowego z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy.

Czego absolutnie nie wolno

Po pierwsze podczas egzaminu maturalnego na pewno nie wolno ściągać. Nie wolno też chodzić po sali i rozmawiać.

Na egzamin maturalny absolutnie nie wolno przynosić telefonów ani żadnego innego urządzenia elektronicznego. Zabronione jest również wnoszenie na salę figurek, maskotek lub amuletów szczęścia, a także jedzenia i napojów innych niż woda.

Matura 2024. Kiedy wyniki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) informuje, że świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca 2024 roku.

"Tego samego dnia (9 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego" - podaje CKE.

Wyniki matur 2024 zostaną opublikowane online w systemie ZIU we wtorek 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30.

