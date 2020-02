Sejmowa komisja obrony odwołała - głosami większości posłów PiS - posła Macieja Laska (KO) ze stanowiska szefa podkomisji stałej do spraw współpracy z zagranicą i NATO. Usunęła go także ze składu tej podkomisji. Uzasadnianiem wniosku był zarzut, że Lasek jest współautorem "kłamstwa smoleńskiego".

Poseł KO Maciej Lasek / Mateusz Marek / PAP

W latach 2010-11 katastrofę smoleńską zbadała Komisja Badania Wypadków Lotniczych, której przewodniczącym był ówczesny szef MSWiA Jerzy Miller. W opublikowanym w lipcu 2011 roku raporcie, komisja Millera stwierdziła, że przyczyną katastrofy było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, a w konsekwencji zderzenie samolotu z drzewami, prowadzące do stopniowego niszczenia konstrukcji maszyny. Komisja podkreślała, że ani rejestratory dźwięku, ani parametrów lotu nie potwierdzają tezy o wybuchu na pokładzie samolotu.

Wybuch jakiejkolwiek bomby, również termobarycznej, na pokładzie Tu-154M jest wykluczony. Przeczą temu dowody, m.in. zapisy czarnych skrzynek, charakter zniszczeń samolotu i obrażeń ofiar oraz ustalenia biegłych - mówił Maciej Lasek, ówczesny szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a także członek komisji Millera.

Dziś podczas posiedzenia komisji obrony jej wiceszefowa Agata Wojtyszek (PiS) złożyła wniosek o odwołanie Macieja Laska ze składu podkomisji stałej do spraw współpracy z zagranicą i NATO. Posłanka stwierdziła, że Lasek jako członek i przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych badającej katastrofę smoleńską, był współautorem "kłamstwa smoleńskiego". Według niej, przyczynił się on do "wielkiej manipulacji" tj. prowadzenia tych prac tak, by niemożliwe było ustalenie prawdziwych przyczyn katastrofy smoleńskiej.

Wniosek o odwołanie Laska został przyjęty głosami większości posłów PiS zasiadających w komisji obrony. Za odwołaniem Laska było 19 posłów, 14 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Opozycja oburzona

Wiceszef komisji Czesław Mroczek (KO) uznał wniosek Wojtyszek za "precedens". Dodał, że to PiS "buduje na kłamstwie smoleńskim swoją siłę polityczną". Stwierdził też, że PiS ośmieszyło państwo prowadząc własne badania katastrofy smoleńskiej przez podkomisję Antoniego Macierewicza.

Wiceszef komisji Paweł Szramka (PSL-Kukiz15) podkreślił, że Lasek ma tytuł inżyniera i stopień doktora, zdobyty na uczelniach technicznych i kierunkach związanych z lotnictwem. Kto inny na tej sali ma takie kompetencje jak on? - pytał. Także on uznał, że wniosek jest bezzasadny.

Sam Maciej Lasek, zwracając się do członków komisji, stwierdził: Powstaje pytanie, czego się boicie? Tego, że podkomisja może działać lepiej? Bo to, że boicie się prawdy, wiemy od dawna.

Macierewicz oskarża Laska o fałszowanie dokumentów

Już po przegłosowaniu wniosku, Antoni Macierewicz, który kierował podkomisją badającą katastrofę smoleńską stwierdził, że Lasek uczestniczył w fałszowaniu dokumentów ekspertyzy firmy SmallGis, sporządzonej na wniosek prokuratury, i zmienił w raporcie słowa "dwie eksplozje" na "dwa pożary". Dodał, że przedstawiał materiał dowodowy, który wykazywał na takie działanie Laska i jest w tej sprawie prowadzone postępowanie prokuratorskie.