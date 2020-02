Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem wszczął postępowanie w sprawie rozbiórki wypożyczalni sprzętu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Dach wypożyczalni zerwany silnym podmuchem wiatru zabił w poniedziałek trzy osoby.

Wszczęto procedurę ws. rozbiórki wypożyczalni nart w Bukowinie Tatrzańskiej / Grzegorz Momot / PAP

Jak przekazał Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem Jan Kęsek, na razie zostało wysłane do właściciela obiektu zawiadomienie o wszczęciu postępowania, aby dowiedział się on o procedurze.



Przepisy Kodeksu Prawa Administracyjnego dokładnie określają procedurę, czyli najpierw musi być wszczęcie postępowania, a następnie zawiadomienie inwestora. Po zapoznaniu się stron z aktami, będzie wydana stosowna decyzja o rozbiórce. Na razie ze względów formalnych nie została wydana taka decyzja, której nie możemy wydać bez wszczęcia postępowania. Po przejściu całej procedury administracyjnej zostanie wydana decyzja o rozbiórce - wyjaśnił inspektor.



Zawiadomienie do inwestora zostało wysłane listem poleconym i w zależności od tego, kiedy list zostanie odebrany, to ruszy dalsza procedura. Inwestor ma siedem dni do zapoznania się z aktami. Po tym terminie powinna zapaść decyzja o rozbiórce.



Kęsek dodał, że jeżeli inwestor po otrzymaniu decyzji o rozbiórce nie podejmie stosownych działań, to wtedy zostanie wszczęta egzekucja z urzędu na jego koszt.

