Zmiany w rządzie mają doprowadzić do usprawnienia jego działania. Ze względu na przekraczającą 100 osób liczbę członków rząd miał też zostać odchudzony. Liczba resortów ma być zmniejszona z 20 do 14, liczba członków rządu łącznie z premierem spadnie jednak tylko z 24 do 21. Co więcej, już dziś o połowę wzrosła liczba jego członków, urzędujących w Kancelarii Premiera.

