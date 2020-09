"Zarówno od pana ministra Ziobro, jak i całej Solidarnej Polski oczekiwalibyśmy (…) koalicyjnej lojalności, ważenia realiów politycznych, niezaskakiwania nas, nieforowania własnych, nieustalonych rozwiązań programowych" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Jak podkreślił: "Kwestia dot. ustawy o ochronie zwierząt to kwestia wtórna, jeśli nie trzeciego rzędu, tak naprawdę - była okazją, przy której ujawniły się pewne sprawy (...). Nie ukrywamy, że problemy były już wcześniej - i to miesiące temu. Jeśli pan premier jedzie do Brukseli na szczyt unijny, a współpracownicy ministra Ziobro łajają go na Twitterze w sposób dość obcesowy albo formułują swoje żądania wobec niego... (...) Ten problem koalicyjny narastał". Radosław Fogiel przekazał również, że "ma nadzieję, że do końca tygodnia będzie już wiadomo", jakie efekty przyniosły "kryzysowe" rozmowy w obozie Zjednoczonej Prawicy.

REKLAMA