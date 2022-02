Żołnierze białoruscy wystrzelili ładunek sygnałowy na polską stronę - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska.

Dziś w nocy ok. godz. 1:40 na odcinku Placówki Straży Granicznej w Białowieży żołnierze białoruscy strzelili z broni sygnałowej, pocisk spadł na stronę polską. W tym miejscu znajduje się stały posterunek polskich służb - przekazała Michalska.

To kolejne prowokacje. Jeżeli strzelają z broni sygnałowej, to nie wiemy, czy następnie będą strzelać z amunicji ślepej, czy z ostrej. Takie działania nie powinny mieć miejsca na granicy, one eskalują emocje tym bardziej, że w tym miejscu jest stały posterunek żołnierzy - skomentowała rzeczniczka.



Ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 39 osób.



Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali 1024 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.



W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy miejscowi przedsiębiorcy. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.