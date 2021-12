Władze w Mińsku wprowadzają kolejne utrudnienia dla polskich firm zajmujących się przewozem samochodowym. Od dziś ciężarówki wjeżdżające z terytorium naszego kraju na Białoruś muszą mieć elektroniczne plomby umożliwiające lokalizację satelitarną.

Przejście graniczne Kuźnica - Bruzgi, zdjęcie z września 2021 roku. / Shutterstock

Polscy przewoźnicy są oburzeni, że zmiany wprowadzane są praktycznie z dnia na dzień. Mówią o możliwych kolejkach na granicy, bo kierowcy będą musieli wypełniać więcej dokumentów.

Nie podoba im się też wzrost kosztu transportu. Sami muszą na nowe plomby wydać około 250 złotych.

Jak dodaje Szef Związku Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek, sprzeciw budzi też to, że obrót plombami powierzono jednej z agencji celnych, której trzeba będzie przekazać szczegółowe dane między innymi o przewożonym towarze.

To jest niebezpieczne dla polskiego przewoźnika. Jak agencja celna wchodzi w posiadanie informacji o transakcji i o towarze przewożonym to tracimy klientów - mówi Jan Buczek.

Obowiązek nowych plomb nie dotyczy tranzytu na Białoruś z Obwodu Kaliningradzkiego.

Kryzys na pograniczu

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada.

Natomiast od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

W ubiegły czwartek Unia Europejska uchwaliła kolejny pakiet sankcji wobec Białorusi. Restrykcje polegają na zakazie wjazdu do UE i zamrożeniu aktywów. Obejmują one ok. 30 osób i podmiotów zaangażowanych w represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i sprowadzanie migrantów na Białoruś. Dotyczą m.in. linii lotniczych Belavia. Wprowadzenie nowych sankcji ogłosiły również Wielka Brytania, USA i Kanada. W poniedziałek Białoruś odpowiedziała na restrykcje Zachodu m.in. wprowadzając m.in. zakaz wwozu towarów i osób i ograniczenia dla linii lotniczych.





