Strażacy owijają ognioodporne koce wokół starych drzew, gdy płomienie przedzierają się przez słynny kalifornijski Park Narodowy Sequoia. Istnieją obawy, że ogień może w krótkim czasie dotrzeć do olbrzymiego lasu, gdzie rosną jedne z największych drzew na świecie - podaje BBC News.

Kalifornia. Pożary / John Cetrino / EPA

W lesie znajduje się około 2 tysięcy sekwoi, w tym liczące około 2,5 tysiąca lat - największe drzewo pod względem objętości na Ziemi - Generał Sherman.

Pożary narastają od tygodnia. Do walki z ogniem zostało zmobilizowanych ponad 350 strażaków wraz z helikopterami i samolotami zrzucającymi wodę. Owinęli kilka drzew, w tym Generała Shermana, folią aluminiową, aby je chronić.

To bardzo ważny obszar dla wielu, wielu ludzi, więc wiele szczególnego wysiłku wkłada się w ochronę tego gaju - powiedziała LA Times rzeczniczka Sequoia i Kings Canyon National Parks, Rebecca Paterson.

W tym roku stanie Kalifornia zanotowano ponad 7400 pożarów. Napędzały je wyższe temperatury i ekstremalne susze. Zmiana klimatu zwiększa ryzyko gorącej i suchej pogody, która stwarza idealne warunki dla zaprószenia ognia.

Historia legendarnego drzewa, któremu zagraża pożar

Generał Sherman to drzewo należące do gatunku mamutowców olbrzymich, znanych również jako sekwojadendron lub sekwoja olbrzymia. Ma około 2,5 do 3 tys. lat i obecnie ma 83,8 m wysokości, 11 m średnicy u podstawy o objętość około 1487 m³, przy masie około 1200 ton (lub 1910 ton w zależności od systemu liczenia). Najgrubsza gałąź, która złamała się w 2006 roku, miała 2 m średnicy. Warto dodać, że to jedno drzewo zawiera w sobie tyle samo drewna, ile zwykle mają świerki rosnące na powierzchni jednego hektara (średnio w Polsce jeden hektar drzewostanu świerka istebniańskiego odpowiada 1200 m³ drewna).



Generał Sherman, największe, znane żyjące drzewo jednopniowe na Ziemi / R. Norman & Leonor Barrett / PAP/Photoshot

General Sherman swoją nazwę otrzymał prawdopodobnie w 1879 roku za sprawą biologa, Jamesa Wolvertona. W 1886 roku miejsce, w którym rośnie drzewo zostało zajęte przez społeczność Kaweah, wyznającą zasady socjalizmu. Jej członkowie zmienili nazwę drzewa na... Karl Marx, ale wraz z utworzeniem Parku Narodowego Sekwoi przywrócono oryginalną nazwę drzewa.