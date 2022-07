Dowód na mega suszę w USA publikuje na nowych zdjęciach NASA. Pokazują one, jak w ciągu dwóch dekad zmieniło się jezioro Mead - sztuczny zbiornik na pograniczu stanów Nevada i Arizona.

Po lewej zdj. z 7 sierpnia 2000 r., po prawej z 9 sierpnia 2021 r. / NASA

Na swojej stronie NASA zamieściła zdjęcia z 2000 r., 2021 r. i z tego roku. Widać na nich, w jak dramatycznym tempie wysycha jezior Mead - zbiornik, który dostarcza wodę 25 mln Amerykanów. Poziom zbiornika jest obecnie najniższy od 1937 r. - czyli od momentu oddania go do użytku. 18 lipca jezioro było wypełnione zaledwie w 27 proc.

Zdj. z 7 sierpnia 2000 r. / NASA

Zdj. z 9 sierpnia 2021 r. / NASA

Michael Carlowicz z NASA podkreśla, że to "twardy dowód na zmianę klimatu". Jego zdaniem świadczy to o tym, że zachód Stanów Zjednoczonych jest dotknięty najgorszą suszą od 12 wieków.

Jedna trzecia zachodnich terytoriów USA cierpi teraz z powodu ekstremalnej suszy. Rząd federalny wezwał władze stanowe do ograniczenia zużycia wody.

Klimatolodzy podkreślają jednak, że obecna susza to nie zjawisko czasowe. To nie susza, to całkowite wysuszenie - mówi prof. Rhett Larson z Arizona State Univeristy. To nie jest coś, co możemy przeczekać. To nowy świat, w którym będziemy żyć - dodaje.