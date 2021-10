Tego jeszcze w sali plenarnej Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych nie było. Do dyplomatów przemówił dinozaur. Frankie zaapelował światowych przywódców o więcej działań na rzecz klimatu. "My przynajmniej mieliśmy asteroidę, a jaka jest wasza wymówka?" – zastanawiał się dinozaur. Film z nietypowym przemówieniem, promującym kampanię i "Nie opowiadajcie się za wyginięciem" opublikowano w mediach społecznościowych.

Wideo youtube

W sali plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ wygłoszono wiele słynnych przemówień. Tym razem głos zabrał, ku dużemu zdziwieniu zgromadzonej publiczności, dinozaur.

Nadszedł czas, aby ludzie przestali szukać wymówek i zaczęli wprowadzać zmiany, aby przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu - zaapelował Frankie.

Mam szalony pomysł: nie wybierajcie wymierania. Ratujcie swój gatunek, zanim będzie za późno. Czas, żeby ludzkość przestała szukać wymówek, a zaczęła wprowadzać zmiany - dodał.

Przemówienie dinozaura udostępniono w formie wideo w mediach społecznościowych. To pierwszy film nakręcony na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ z użyciem komputerowo generowanych obrazów. Dinozaur przemówił głosami wielu znanych aktorów, w różnych językach m.in. Jacka Blacka (język angielski), Eizy González (język hiszpański), Nikolaj Coster-Waldau (język duński), czy Aïssa Maïga (język francuski).



Frankie zwrócił uwagę na rolę, jaką w kryzysie klimatycznym odbywa sektor energetyczny i spalanie paliw kopalnych. Ma być również jeden z głównych tematów szczytu klimatycznego, który rozpocznie się 31 października w Glasgow.

Wyobraźcie sobie wszystkie inne rzeczy, które moglibyście zdziałać za te pieniądze. Na całym świecie ludzie żyją w ubóstwie. Czy nie wydaje się wam, że pomaganie im miałoby więcej sensu niż finansowanie zagłady całego waszego gatunku? - pytał Frankie.

Czerwony kod dla ludzkości

Film jest zabawny i interesujący, jednakże kwestie, które porusza, są jak najbardziej poważne - oceniła Ulrika Modéer, szefowa Biura Stosunków Zewnętrznych i Rzecznictwa Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres już nazwał kryzys klimatyczny kodem czerwonym dla ludzkości. Badania ONZ pokazują, że świat wydaje zawrotną sumę 423 miliardów dolarów rocznie na dopłaty do paliw kopalnych dla konsumentów - ropy, energii elektrycznej, która jest generowana przez spalanie innych paliw kopalnych, gazu i węgla. Środki te mogłyby pokryć koszt szczepionki Covid-19 dla każdej osoby na świecie, bądź sfinansować trzykrotność rocznej kwoty potrzebnej do zlikwidowania skrajnego ubóstwa na świecie.

Według pierwszej części opublikowanego w sierpniu raportu Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu (IPCC), największej aktualizacji stanu wiedzy ludzkości w zakresie globalnego ocieplenia od 2014 roku, znajdujemy się na niepokojącej ścieżce globalnego ocieplenia. Zmiany klimatu są powszechne, gwałtowne i coraz intensywniejsze, a w pierwszej kolejności należy obwiniać za nie ludzkość.

Uczeni dostrzegają zmiany klimatu Ziemi we wszystkich regionach naszej planety i w obrębie całego systemu klimatycznego. Wiele zmian nie ma precedensu na przestrzeni tysięcy, a może nawet i setek tysięcy lat.

Obecny poziom ocieplenia naukowcy szacują na ok. 1.1℃. Według IPCC nie jest już możliwe, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5 ℃ bez przekroczenia tego progu. Wciąż możliwe jest jedynie nieznaczne przekroczenie progu i ponowne obniżenie temperatury do końca wieku. Obecnie jesteśmy na kursie na 2.7℃ do 2100.