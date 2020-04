Dziś namawiamy Was na wędkowanie - oczywiście w domu. Bohaterem piątkowych zabaw będzie ryba w każdej postaci.

Akwarium

#Zostańwdomu. Zabawy dla dzieci: akwarium Marlena Chudzio /RMF FM



Potrzebny będzie duży słoik, na którym malujemy roślinki. W środku malujemy wodą rozwodnioną niebieską farbą. Po wyschnięciu sypiemy na dół piasek lub bułkę tartą. Z twardego kartonu wcinamy rybkę. Doklejamy lub malujemy jej oczy, łuski i ogon. Nawlekamy ją na cieniutką nitkę. Drugi koniec nitki przyczepiamy plasteliną do zakrętki słoika. Wkładamy rybkę i zakręcamy słoik.

Zawody wędkarskie

Zawody wędkarskie / Marlena Chudzio / RMF FM



Wycinamy rybki z kolorowego papieru i doczepiamy do nich spinacze. Robimy wędki z magnesów na sznurkach. Określamy, ile warte są rybki w różnych kolorach. Np. czerwona to 3 punkty, żółta - 2 i zielona - 1. Łapiemy rybki na wyścigi i potem sumujemy punkty. To świetny trening zręczności i dodawania.

Rybne przeplatanki

Rybne przeplatanki / Marlena Chudzio / RMF FM



Z twardego kartonu wycinamy dwie identyczne ryby, wycinamy ząbki na grzbiecie i brzuchu. Dorosły pokazuje różne sposoby przeplatania nitki między nacięciami, a dziecko je odtwarza, tak by powstała rybka bliźniaczka.

Polowanie na rekina

Polowanie na rekina / Marlena Chudzio / RMF FM



Bierzemy mocny sznurek i siłujemy się, kto kogo przeciągnie. Jedna osoba udaje rekina, druga wędkarza. Kto będzie silniejszy?

Latająca ryba

Latająca ryba / Marlena Chudzio / RMF FM



Wycinamy rybę tak jak na zdjęciu, by uzyskać dwa boki, połączone grzbietem. Ozdabiamy rybę dobrze, by się błyszczała i miała lekkie, latające elementy. Na łączeniu przyklejamy słomkę. Sklejamy rybę i przewlekamy przez słomkę sznurek. Teraz dwa końce nitki przywiązujemy jeden na górze drugi na dole i puszczamy naszą rybę w lot.

#Zostańwdomu. Zabawy dla dzieci:latająca ryba RMF FM