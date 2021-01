Rząd zmienia zasady dystrybucji szczepionek na Covid-19 do szpitali węzłowych. Jutro do placówek szczepiących personel medyczny trafi 150 tysięcy dawek z pierwszej dużej dostawy. Agencja Rezerw Materiałowych roześle także część odłożonych szczepionek, które miały czekać na tzw. "podanie drugiej dawki". Rząd zmienia więc plan, który zakłada, że każda dostawa od razu dzielona jest na pół.

(zdjęcie ilustracyjne) / Adam Warżawa / PAP



Do tej pory każda partia szczepionki na Covid-19, jaka docierała do Polski, dzielona była na pół: połowa dawek podawana była chętnym do zaszczepienia, połowa miała czekać w zamrażarce - dla zabezpieczenia podania drugiej dawki.

W efekcie np. transza 300 tysięcy dawek Comirnaty, która ma dotrzeć do naszego kraju w poniedziałek, pozwoliłaby zaszczepić tylko 150 tysięcy ludzi.

Teraz Ministerstwo Zdrowia zmienia zasady. Decyzja ta wynika z większej liczby dawek w każdej fiolce.

Resort zdrowia dopuścił, by z każdej ampułki robić 6 a nie 5 zastrzyków, ponieważ preparatu jest dość, by robić to bez starty.

Przyjmując tę zasadę w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych jest teraz więcej szczepionek. Jutro więc do szpitali trafi 150 tysięcy dawek, ale liczonych już po 6 z każdej fiolki. W ten sposób rośnie też zapas odłożony na drugie szczepienia.

Dodatkowo Agencja - by wysłać aż 150 tysięcy dawek - sięgnie po 20-25 tysięcy dawek z odłożonego zapasu.

Jutro do Polski o świcie przyleci kolejny transport szczepionek. W dokumentach będzie to 60 tysięcy fiolek. Licząc jednak po 6 dawek z każdej - mamy nie 300 a 360 tysięcy dawek. I te dodatkowe porcje mają uzupełnić w zamrażarkach to, co jutro zostanie z naddatkiem wysłane do szpitali.

Do tej pory do Polski dotarło 310 tysięcy dawek preparatu Pfizer/BioNTech: 10 tysięcy w pierwszej transzy z 26 grudnia i 300 tysięcy w transzy drugiej w poniedziałek 28 grudnia.

Zaszczepiliśmy 47 600 ludzi.

Etapy szczepień na Covid-19



Pierwsze osoby w Polsce zostały zaszczepione przeciw Covid-19 27 grudnia 2020 roku. W pierwszej kolejności uprawnieni do otrzymania szczepienia w etapie zero są: pracownicy służby zdrowia, domów opieki, aptek, a także hurtowni farmaceutycznych, firm transportujących leki oraz pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Teraz decyzją Ministerstwa Zdrowia do tej grupy szczepionych w etapie zero dopisani zostali rodzice wcześniaków.





W kolejnym etapie zaszczepieni zostaną seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele, a także żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe.

Zapis na szczepienia ruszą 15 stycznia. Rejestracji będzie można dokonać poprzez specjalną infolinię, u lekarza POZ, poprzez stronę internetową lub Internetowe Konto Pacjenta.

Każdy dostanie zaproszenie na szczepienie na Covid-19

Proces powszechnych szczepień rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku. Dokładne daty dla poszczególnych grup wiekowych będą jeszcze podane przez resort zdrowia.

"Jak najwięcej z nas powinno się jak najszybciej zaszczepić" Piotr Szydłowski / RMF FM

Każdy dostanie e-zaproszenie na szczepienie, które będzie ważne przez 60 dni. Zaproszenia będą generowane automatycznie w systemie P1 w transzach zgodnych z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych, itd.). Ponadto lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowania (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL czy dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).

Gdzie będzie można się zaszczepić na Covid-19?

Szczepionka będzie bezpłatna i dostępna w punktach realizujących szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19: w przychodniach Państwowej Opieki Zdrowotnej, stacjonarnych placówkach medycznych, u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę, w mobilnych zespołach szczepiących, w szpitalach, w centrach szczepiennych szpitali rezerwowych oraz w przypadku osób obłożnie chorych - w domach.

Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Pacjent dostanie też zaświadczenie o szczepieniu umożliwiające korzystanie z ułatwień. Zaświadczenia będą wydawane po zaszczepieniu pełnym cyklem szczepienia, tj. w przypadku, gdy będzie ono dwudawkowe - po zaszczepieniu drugą dawką szczepionki.