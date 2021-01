Rodzice wcześniaków zostaną zaszczepieni na Covid-19 razem z medykami w etapie zero. To odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na apel Fundacji Koalicja dla Wcześniaka. "Rodzice wcześniaków mogliby być zaszczepieni w tym samym czasie, co personel neonatologiczny w szpitalach, w których przebywają osamotnieni najmniejsi bohaterowie tej pandemii - wcześniaki" - pisali w petycji.

REKLAMA