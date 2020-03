ZUS wzmocnił swoją infolinię i uruchomił trzy nowe numery telefonów obsługiwanych przez ekspertów - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Jak dodał, konsultanci przeprowadzają codziennie średnio 6,5 tys. rozmów tylko w związku z koronawirusem.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak przekazał rzecznik ZUS, klienci mogą dzwonić na dodatkowe numery telefonów, pod którymi pracownicy Zakładu odpowiadają na pytania w najważniejszych aktualnie sprawach. Pod trzema dodatkowymi numerami telefonu pracownicy ZUS dyżurują w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-15.



Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy może uzyskać informacje na temat obsługi w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także na temat obsługi w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.



Drugi uruchomiony numer 22 290 87 02 to obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, a trzeci - 22 290 87 03 to obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.



Chcemy jeszcze szerzej i bardziej szczegółowo informować świadczeniobiorców o ich prawach i obowiązkach, jak również o działaniach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczególnie teraz jest to bardzo ważne dla wielu osób, w tym emerytów, rencistów, pracowników i pracodawców - podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.



Nadal działa również ogólna infolinia ZUS pod numerem 22 560 16 00. Konsultanci obsługują ją w godzinach 7-18 w dni robocze.



W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną koronawirusem, i aby zapewnić bezpieczeństwo klientów i samych pracowników, ZUS ograniczył obsługę w swoich placówkach.

Zachęcamy do kontaktów z nami za pośrednictwem telefonu lub internetu. Można wysłać maila lub skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS - wskazała prof. Uścińska.



Klienci Zakładu mogą przesyłać pytania także e-mailowo pod adres cot@zus.pl lub przez formularz zapytania ze swojego profilu w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. We wszystkich placówkach ZUS wyodrębniono strefy, w których każdy może samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z pracownikami Zakładu. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i obsługę spraw w sposób niezakłócony.



Na stronie internetowej zus.pl są też numery telefonów do doradców ds. ulg i umorzeń w oddziałach ZUS. Można u nich uzyskać wsparcie dotyczące odroczenia płatności składek lub rozłożenia zadłużenia na raty.