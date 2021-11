W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest w Polsce 20 mln osób. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że ryzyko związane z niezaszczepieniem jest ponoszone na własną odpowiedzialność. Wskazał, że państwo polskie zapewniamy natychmiastową dostępność szczepionek.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Jargilo / PAP

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, są 20 018 204 osoby. Trzecią dawkę przyjęło 257 209 osób, a zaś dawkę przypominającą - 934 429 osób - podano na stronach rządowych. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 39 299 459 dawek.



Premier Mateusz Morawiecki pytany był w piątek na konferencji prasowej o losy projektu ustawy umożliwiającej pracodawcy weryfikację, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19. Ustawa jest procedowana dzisiaj na Komitecie Stałym Rady Ministrów - powiedział premier.

"Natychmiastowa dostępność szczepionek"

Szef rządu zwrócił uwagę, że rząd nie chce postępować wbrew bardzo dużej części opinii publicznej. Strona rządowa bierze pod uwagę również to, co dzisiaj jest pomijane przez niektórych komentatorów. Mianowicie ewentualność protestów, buntów społecznych, podczas których może dochodzić też do zakażeń, a w konsekwencji także do zgonów - dodał.



Ja nie chciałbym, żeby potężne protesty, podczas których w naturalny sposób, niestety, dochodzi do zakażeń, prowadziły do zwiększonej liczby hospitalizacji, ciężkiego przebiegu choroby i zgonów. Mamy odpowiedzialność za wszystkich obywateli i ta odpowiedzialność musi też ciążyć na tych, którzy mając wiedzę co do przydatności szczepień decydują się jednak z tego nie skorzystać - wskazał.



Premier podkreślił, że ryzyko związane z niezaszczepieniem jest ponoszone na własną odpowiedzialność. A my, jako państwo polskie, podobnie jak inne państwa europejskie, zapewniamy pełną, niemal natychmiastową dostępność szczepionek - powiedział szef rządu. Poinformował też, że sam przyjmie trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 natychmiast, kiedy zgodnie z procedurami będzie mógł się zaszczepić.



Szef rządu poinformował też, że trwają rozmowy na temat jak najszybszego nabycia leku na COVID-19. Coraz częściej mówi się o lekarstwach na COVID-19. To dobre wiadomości, które spływają ze świata, niemniej jednak niestety jeszcze póki co Europejska Agencja Leków nie zatwierdziła ostatecznie leków proponowanych przez firmy, które już wyprodukowały te leki. Mam nadzieję, że nastąpi to lada dzień, lada tydzień. Polska zakontraktowała te leki, które jeszcze nie są w obiegu i które - mam nadzieję - uratują znaczną liczbę istnień ludzkich - powiedział.

Polska przystąpiła do przetargu o leki na Covid-19

Ministerstwo Zdrowia, pytane przez PAP o szczegóły, przekazało za pośrednictwem biura prasowego, że "przystąpiliśmy do przetargu unijnego i taki zakup jest planowany". Zabezpieczymy pacjentów w ilości niezbędne do leczenia zakażonych COVID-19 (...). Zakup realizowany jest w warunkach niejawnych i objęty tajemnicą prawnie chronioną - podało MZ.



Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, pytany o aktualną sytuację epidemiczną wskazał, że nowych przypadków jest coraz więcej. Bardzo zachęcam, by test wykonywać, szczególnie w okresie jesiennym, kiedy nie wiemy, czy to zwykłe przeziębienie, czy zakażenie koronawirusem - powiedział.



Dodał, że utrzymujący się trend wzrostowy liczby zakażeń jest niepokojący. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest prawie 70 proc., czyli dość dużo - wskazał. Niestety, jak zaznaczył, przekłada się to na liczbę osób, które trafiają do szpitali. Wśród hospitalizowanych, jak podkreślił, przeważają osoby niezaszczepione. Stąd kolejny mój apel, abyśmy wykorzystali chyba ostatni już moment, aby się zaszczepić - powiedział.

Ponad 16 tysięcy zakażeń koronawirusem

Resort podał w piątek, że badania potwierdziły 15 904 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 152 osoby z COVID-19. Tydzień temu, 29 października, Ministerstwo Zdrowia informowało o 9387 nowych zakażeniach koronawirusem i o śmierci 102 osób z COVID-19.



MZ poinformowało także, że zaledwie 0,39 proc. osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało zakażonych. Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem 3,01 proc. stanowiły osoby zaszczepione. W informacji zaznaczono, że zgony te nie są związane ze szczepieniem.