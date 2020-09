Kolejne szkoły na Mazowszu wprowadzają zdalny tryb nauki w związku z potwierdzonymi zakażeniami koronawirusem. Mazowiecki sanepid opublikował najnowsze dane.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Zakażenie wykryto u nauczycielki w szkole podstawowej w podwarszawskim Piasecznie. Ta placówka przeszła już na tryb zdalny. 10 nauczycieli trafiło na kwarantannę.

Dodatni wynik testu na koronawirusa ma też jedna z pracownic szkoły imienia Mikołaja Kopernika we wsi Ostrów w powiecie otwockim. Lekcje w trybie zdalnym potrwają tam co najmniej do końca tego tygodnia.

Nowe informacje sanepidu dotyczą też Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w powiecie radomskim. Tam zakażony został jeden z pracowników.

Ta osoba przebywała wraz z innymi pracownicami w jednym z pomieszczeń DPS-u, osoby te czują się dobrze, nie miały od tamtej pory żadnej styczności z podopiecznymi DPS w Jedlance - podkreśla rzecznik powiatu radomskiego Marcin Genca.



Na Mazowszu stwierdzono dziś 93 zachorowania, a w całej Polsce - 612. Najwięcej, bo 100 przypadków, jest w Małopolsce.