We wrocławskim szpitalu przebywa niemowlę zarażone koronawirusem. Dziewczynka zaraziła się od swoich rodziców. Cała rodzina jest hospitalizowana w lecznicy przy ulicy Koszarowej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W Polsce potwierdzono 150 przypadków zarażenia koronawirusem. Tylko dziś o dodatnim wyniku testów dowiedziało się 25 osób. Wśród nich jest 9 osób z Dolnego Śląska. W stolicy regionu hospitalizowana są rodzice, jak i dziewczynka zarażona wirusem.

Zaznaczam, że nie jesteśmy szpitalem dziecięcym. Dziewczynka, która trafiła do nas na oddział jest tylko i wyłącznie z nami dlatego, że jej rodzice są chorzy i nie ma z kim zostawić tego dziecka, ale też to dziecko jest w takim wieku, że nie może być bez rodziców - przekazała reporterowi RMF FM.

Cała rodzina jest w dobrym stanie. Najprawdopodobniej jeszcze dziś będą leżeli na jednej sali.

Potwierdzone przypadki koronawirusa w Polsce / RMF FM

Kontynent europejski stał się epicentrum pandemii. Liczba wszystkich dotąd odnotowanych infekcji na naszym kontynencie przekroczyła już 75 tys. i w najbliższym czasie będzie większa, niż wszystkich dotychczasowych przypadków w Chinach. Wskazuje na to utrzymujące się tempo wzrostu infekcji.



Szef WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł, że w Europie rejestruje się więcej zakażeń, niż w szczycie epidemii w Chinach. W okresie zaledwie jednego dnia 15 marca przybyło w Europie prawie 10 tys. nowych infekcji.



Najbardziej dramatyczna sytuacja jest we Włoszech, gdzie w poniedziałek rano było prawie 25 tys. zakażeń i ponad 1,8 tys. zgonów. W tym kraju 15 marca liczba zakażeń zwiększyła się aż o 3,5 tys., w trzech wcześniejszych dniach - o 3 tys. w ciągu jednej doby. Pierwszy przypadek odnotowano tam 31 stycznia 2020 r., a do 20 lutego wykryto jedynie dwa kolejne zakażenia.