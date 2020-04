Stu doświadczonych rekruterów rusza z akcją pomocy dla osób, które straciły pracę przez pandemię koronawirusa. "Znamy rynek pracy, wiemy jak i gdzie szukać nowego zajęcia" mówi RMF FM inicjatorka akcji Wracam na Rynek Marta Aserigadu.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Pomoc można uzyskać wchodzą na stronę internetową akcji https://wracam-na-rynek.pl/ . Potem wystarczy krótko opisać swoje umiejętności, dotychczasowe miejsca pracy i oczekiwania.

Rekruter odezwie się w ciągu kilku dni i pomoże lepiej poszukać nowej pracy mówi Marta Aserigadu. "Skupiamy się nie tylko na pokazaniu miejsc, gdzie można złożyć aplikację i jak to zrobić. Pokazujemy jak poprawić wygląd swojego CV, jakie informacje na nim umieścić, na co zwrócić uwagę i co odpuścić - zwraca uwagę.

Pomoc nie ogranicza się tylko do napisania nowego CV. To także porady dotyczące innych zawodów i szkoleń, które mogą pomóc w znalezieniu pracy. W ciągu tygodnia pomoc może uzyskać pół tysiąca osób.

Akcja rozrasta, organizatorzy apelują o udział do nowych rekruterów, dla których to także szansa na znalezienie nowych, cennych doświadczeń zawodowych. Łączymy i pomagamy obu stronom, nie tylko bezrobotnym. Rekruterzy też mogą niedługo być bezrobotni, bo będzie mniej rekrutacji - dodaje Marta Aserigadu i tłumaczy, że zajęcia związane z szukaniem nowych zawodów i nowych miejsc pracy to naturalny kierunek rozwoju dla osób odpowiedzialnych za rekrutację.