Od 4 czerwca możliwe będzie prowadzenie działalności "związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki" na otwartym powietrzu – wynika z rozporządzenia opublikowanego we wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że koncerty i inne wydarzenia w plenerze powrócą, ale pod pewnymi warunkami.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Możliwość organizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych powróci już na początku czerwca.

"Od dnia 4 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne na otwartym powietrzu" - czytamy w rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw we wtorek wieczorem.

Są warunki

Koncerty i inne wydarzenia kulturalne będą jednak organizowane w reżimie sanitarnym. Organizatorzy muszą udostępnić widzom lub słuchaczom co drugie miejsce na widowni, jednak zajętych może być "nie więcej niż 50 proc. miejsc".



Według rozporządzenia w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować odległość 1,5 metra między widzami. W wydarzeniu może wziąć udział wówczas nie więcej niż 250 osób.



Widzowie lub słuchacze mają obowiązek zakrywania ust i nosa. W trakcie wydarzeń nie będzie można również spożywać posiłków czy pić napojów.



Co ważne, do limitu osób "nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko Covid-19".

W połowie tygodnia rząd ma ogłosić pełen harmonogram znoszenia obostrzeń na kolejny miesiąc.





Co się zmieni od 28 maja?

Gastronomia wewnętrzna - otwarte restauracje: TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY

max obłożenie 50 proc. lokalu

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym - zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik

Imprezy okolicznościowe wewnątrz - możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii:

limit do 50 osób

w ścisłym reżimie sanitarnym - m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii wewnętrznej)

Edukacja - szkoły podstawowe i średnie:

nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów

ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekend

Już od piątku w weselach będzie mogło brać udział do 50 osób. Do limitu nie będą wliczani w pełni zaszczepieni przeciw Covid-19.