Reprezentantki Polski od wygranej rozpoczęły przygodę z tegoroczną Ligą Narodów. Polki w pierwszym spotkaniu wygrały z Włoszkami, choć to gospodynie prowadziły już w meczu 2:1.

Zawodniczka siatkarskiej reprezentacji Polski Magdalena Stysiak podczas meczu z Bułgarią / Grzegorz Michałowski / PAP

Artykuł jest aktualizowany.

Włochy - Polska 2:3 (22:25, 25:22, 25:20, 22:25,15:17)



W kolejnym spotkaniu w środę Polki zmierzą się z Serbkami.





Turniej w "bańce"

W poniedziałek we włoskim Rimini rozpoczęła się trzecia edycja Ligi Narodów. Rozgrywki toczą się w zmienionej formule, bowiem wszystkie mecze odbywają się w jednym miejscu. Międzynarodowa Federacja Siatkówki oraz włoscy organizatorzy wprowadzili mnóstwo restrykcji, na początek rzuca się w oczy prezentacja zespołów, która została ograniczona do minimum. Z powodu pandemii zrezygnowano z odgrywania hymnów państwowych, na co już trudno znaleźć uzasadnienie.



Mecze odbywają się bez kibiców, dziennikarzy, a także na parkiecie nie ma dzieci do podawania piłek. Widać, że siatkarki nie są jeszcze przyzwyczajone do takich sytuacji, bowiem jedna z koreańskich zawodniczek w trakcie meczu z Japonią, idąc na zagrywkę, długo rozglądała się za piłką, ale ostatecznie ktoś zwrócił jej uwagę, że musi sama ją sobie wziąć z kosza.



Drużyny nie zmieniają stron po każdym secie, bowiem zawodnicy musieliby usiąść na tych samych miejscach, co rywale. Nie ma także arbitrów liniowych, choć w finale Ligi Mistrzów, który 1 maja odbył się w Weronie, sędziowie z chorągiewkami wspomagali głównego arbitra.



Osobne restrykcje dotyczą samych uczestników i zakwaterowania. Liga Narodów ma charakter tzw. bańki, gdzie zawodnicy nie mogą bez zgody opuszczać hoteli, a wyjście na spacer odbywa się pod specjalnym nadzorem. W takich warunkach 16 reprezentacji musi funkcjonować przynajmniej do 20 czerwca, kiedy to zakończy się runda zasadnicza.