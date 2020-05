"Komisja Europejska (…) wskazywała, że jest to produkt, który spełnia standardy FFP2. A niezależne badania dowiodły, że jest to tezą fałszywą" - tak o unijnych maseczkach, przekazanych Polsce przez KE, mówił na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To stwierdzenie sprzeczne z ustaleniami korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon, która donosiła, że Polska nie tylko znała specyfikację maseczek, ale prosiła o kolejne ich partie. Wiceminister Cieszyński poinformował ponadto, że "dzisiaj pani komisarz podziękowała panu ministrowi Szumowskiemu za to, że takie ostrzeżenie (ws. maseczek) przekazał, za to, że dzięki nam nie tylko polscy pacjenci, nie tylko polscy medycy, ale też mieszkańcy całej Unii Europejskiej, będą mogli być bezpieczni".

REKLAMA