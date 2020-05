Czy maski dostarczone przez UE nie spełniają, jak twierdzi minister Szumowski, żądnych standardów? KE czeka na testy przeprowadzane w jednym z unijnych instytutów i prosi Warszawę o przekazanie wyników badań, które wykazały, że maski nie spełniają standardów.

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski / Paweł Supernak / PAP

Minister Łukasz Szumowski stwierdził, że przekazane przez UE 600 tys. maseczek "nie spełnia żadnych norm". Niestety nie mają one certyfikatu CE, co nas zaniepokoiło i wysłaliśmy je również do badania. Maseczki, które zakupiła UE nie spełniają żadnych norm, ani FFP1, ani FFP2, ani FFP3. W związku z tym nie mogą być rozdysponowane dla medyków w tej kategorii FFP - powiedział Szumowski.

Nieoficjalnie dziennikarka RMF FM usłyszała w Komisji Europejskiej, że Polska znała specyfikację masek i nawet prosiła o kolejne partie. Warszawa chciała nawet 1,5 mln sztuk.

Komisja informowała o braku oznakowania

KE informowała, że maski nie mają oznakowania CE i że ich standard jest podobny do europejskiego. Brak oznakowania CE ma wynikać stąd, że wiele firm produkowało je nie na europejski rynek, więc nie starało się o oznakowanie CE. "Kluczowe znaczenie dla Komisji ma zapewnienie spełnienia niezbędnych norm w ramach zakupów dokonywanych za pośrednictwem Instrumentu Wsparcia Kryzysowego (ESI)" - zapewnia Komisja Europejska w przekazanym RMF FM oświadczeniu. "Właśnie dlatego udostępniliśmy wszystkim krajom dostępną dokumentację dotyczącą specyfiki i dokumentacji tych masek oraz zbadaliśmy wszystkie dokumenty kontroli jakości dostarczone przez firmę" - przekazała RMF FM Komisja Europejska.

Zanim minister Szumowski zgłosił problem - na wniosek KE unijny instytut standaryzacji w Austrii rozpoczął badania tych masek. "Czekamy teraz na testy zgodności, które zostaną przeprowadzone w celu sprawdzenia jakości produktów zakupionych za pośrednictwem ESI (Instrument Wsparcia Kryzysowego) i zgodności standardów z KN95 GB2626-2006 (które są podobną kategorią maski FFP2)"- przekazało RMF FM źródło w KE.

Czy to próba odwrócenia uwagi?

Kluczowa będzie informacja, czy wynik tego badania będzie taki sam jak ten - zrobiony przez polski Centralny Instytut Ochrony Pracy, który stwierdził, że maski dostarczone przez Brukselę nie spełniają żadnych standardów.

Niektórzy urzędnicy w KE zastanawiają się, czy zarzuty ministra Szumowskiego nie są próbą odsunięcia uwagi od innego skandalu krajowego, związanego z zamówieniem niespełniających norm maseczek przez polski MSZ.

Ministerstwo Zdrowia zakupiło bezużyteczne maseczki?

Jak ustalili dziennikarze "Gazety Wyborczej" Ministerstwo Zdrowia kupiło bezwartościowe maseczki za ponad 5 mln zł. Zarobić miał na tym przyjaciel rodziny Łukasza Szumowskiego. Transakcja została sfinalizowana przez wiceministra Janusza Cieszyńskiego.

"Gazeta Wyborcza" w swoich ustaleniach powołuje się na udostępnioną korespondencję SMS i nagrania. Minister Szumowski i wiceminister Cieszyński potwierdzili główne ustalenia dziennika, jednak, wbrew ustaleniom dziennikarzy, mieli twierdzić, że oferta na zakup maseczek była traktowana jak każda inna.



Jak informuje "Gazeta Wyborcza", 16 marca - dwa dni po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, z bratem ministra zdrowia skontaktował się instruktor narciarstwa z Zakopanego i zaoferował mu zakup maseczek ochronnych. Instruktor otrzymał kontakt do wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego. Powołał się na znajomość z Łukaszem Szumowskim i szybko udało mu się sfinalizować zakup przez Ministerstwo Zdrowia środków ochrony osobistej.

Jeszcze w kwietniu tego roku kwestią zakupów sprzętu ochronnego na czas epidemii zaczęło interesować się Centralne Biuro Antykorupcyjne. 6 maja Cieszyński wezwał zakopiańskiego przedsiębiorcę i zażądał zwrotu pieniędzy - zakupione maseczki nie spełniają polskich norm, a przedstawione certyfikaty prawdopodobnie sfałszowano. Mimo to w znacznej części zostały już wykorzystane.