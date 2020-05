Prezydent Andrzej Duda wzbudził medialną sensację swoim udziałem w kampanii #hot16challenge2. Wyzwanie rzucone przez rapera Solara ma na celu zebranie pieniędzy na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem. Andrzej Duda w swoich 16 wersach nominował kolejnych artystów, posłuchajcie pierwszych odpowiedzi na wyzwanie prezydenta!

Andrzej Duda wziął udział w akcji #hot16challenge2 / YouTube

Na nominację Dudy odpowiedziała między innymi Maryla Rodowicz. Artystka w swojej zwrotce nie tylko opowiedziała o domowej izolacji i wsparciu dla personelu medycznego, ale też nawiązała do najszerzej komentowanego wersu z prezydenckiego wykonania: "Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły".

Wideo youtube



Rodowicz zaczyna od podziękowań za nominację: "Dziękuję prezydentowi, że mnie odmroził przed sylwestrem - wolałabym przespać COVID, ale nawinę, skoro już tutaj jestem. To miło, że głowa państwa wyprowadziła mnie z tej chłodni, gdzie siedzę z całą kulturą od ponad 10 tygodni" - rapuje wokalistka.

Wideo youtube



"Nie ma Opola, pusta Saska Kępa. Riposta ostra jak ostry cień mgły, ale nie kwękam - wspieram medyków, co ogarniają wirusowy syf. Nie ma wyborów, nie mam wyboru. Zostałam w domu, nudzę się już. Chciałabym w trasę, chociaż do Ełku, nie wspominając o Syracuse. Nie tylko grania, nie tylko koni, ale i wiosny cholernie żal, ale jak to się wszystko skończy, to zakrzyknę pierwsza: Niech żyje bal!" - kontynuuje Rodowicz.

Artystka nominowała między innymi Roberta Lewandowskiego i Magdę Gessler.





Ulubiony zespół pary prezydenckiej

Na nominację Andrzeja Dudy odpowiedział również zespół Pectus. "Chciałem nominować Pectus, jeden z ulubionych zespołów moich i mojej żony" - podkreślił w swoim wykonaniu prezydent.

Wideo youtube



"Nikt nie wie, co go czeka, nikt nie wie" - zaczyna swoją zwrotkę zespół Pectus. Artyści zaznaczyli, że ich wykonanie jest kompilacją fragmentów tekstów Tadeusza Kijańskiego.

Zaskakiwać mogą natomiast nominacje zespołu, które trafiły do prezydentów: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego.

Reporter RMF FM w hot16challenge2

Pomorski reporter RMF FM Kuba Kaługa wziął udział w charytatywnej akcji #hot16challenge2.

Kuba Kaługa do akcji został nominowany przez Przemysława Staronia, pedagoga, który został uhonorowany tytułem "Nauczyciel Roku 2018".

Swoje wykonanie Kuba Kaługa wykonał w studiu RMF FM. W produkcji uczestniczył realizator naszego radia Michał Dukaczewski.

Wideo youtube

Ta cała pierwsza linia frontu jest naprawdę bardzo szeroka. To nie jest tak, że z powodu koronawirusa świat stanął w miejscu. Ludzie dalej się rodzą, chorują, mają zawały, wylewy - różne złe rzeczy się dzieją. Tym większy szacunek dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy cały czas stają na wysokości zadania - a jest ich naprawdę wielu - powiedział na koniec Kuba Kaługa.

Do wykonania swoich zwrotek Kaługa nominował: Jacka Tomkowicza, Mariusza Kałamagę, Tomasza Olbratowskiego, Patrycję Kosiarkiewicz, Romana Osicę razem z całym zespołem "Poparzeni Kawą Trzy" i sopockiego rapera Błajo.

Akcja hot16challenge2

#hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Druga edycja legendarnej rapowanej akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka - “Beef z koronawirusem #hot16challenge" dla Siepomaga.pl. Zarówno nominowani jak i fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z Koronawirusem. Zbiórka dostępna jest pod adresem: http://siepomaga.pl/hot16challenge. Całą akcję można śledzić na stronie http://hot16challenge.network