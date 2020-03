Tylko połowa Polaków przestrzega zaleceń rządu i lekarzy związanych z walką z koronawirusem - wynika z badania "COVID-19 Fever" przeprowadzonego przez firmy NEUROHM i BradConsulting we współpracy z Onetem. Sondaż pokazuje też, że Polacy podchodzą do pandemii ze spokojem i nie panikują.

Opustoszałe ulice Warszawy w okolicach Ronda Radosława / Leszek Szymański / PAP

Jak podkreśla Onet, badanie przeprowadzono w ostatni weekend, jeszcze przed ogłoszeniem przez rząd nowych ograniczeń.

W sondażu wykorzystano metodę, która pozwala oceniać szczerość wypowiedzi respondentów. Specjalne algorytmy sprawdzają, jak zachowujemy się udzielając odpowiedzi na dane pytania. Jeśli się wahamy, to oznacza, że nasza postawa jest słabo utrwalona lub powierzchowna. Jeśli odpowiadamy z dużą pewnością, to postawa jest trwała - tłumaczy cytowany przez Onet socjolog i ekonomista Marek Tarnowski, wiceprezes firmy BradConsulting.

Z sondażu wynika, że połowa Polaków przestrzega dziś zaleceń rządu i lekarzy. Chodzi również o te wskazania, które mają duże znaczenie w walce z wirusem - m.in. pozostawanie w domach oraz częste mycie rąk.

Respondenci wypadli bardzo dobrze, jeśli chodzi o edukację i świadomość zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Sondaż pokazuje, że większość Polaków zdaje sobie sprawę, że podawanie ręki czy używanie komunikacji miejskiej sprzyja zarażeniu.

"Na wysoką świadomość Polaków wpłynęły przekazy informacyjne, uwzględniające fakty, statystyki informujące o liczbie zachorowań czy osobiste historie rodzin, które straciły bliskich" - piszą autorzy badania.

Czy koronawirus skłania Polaków do paniki? Badanie pokazuje, że takie reakcje są w mniejszości, a jego uczestnicy podchodzą do tej trudnej sytuacji ze spokojem.

"Poziom przerażenia Polaków jest bardzo niski - jedynie 14 proc. odczuwa lęk związany z bieżącą sytuacją. I choć deklarujemy inaczej, obawy przed dostaniem się do lekarza odczuwa co czwarty Polak. Co ważne, aż 60 proc. Polaków uważa, że uda nam się pokonać koronawirusa. Tak wysoki wynik i pogłębiona wiara w poskromienie pandemii napawa optymizmem" - czytamy w analizie badań, którą cytuje Onet.