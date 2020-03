Poboży: Obowiązek stworzenia warunków do przestrzegania nowych obostrzeń ciąży na samorządowcach

"Politycy opozycji wykorzystają każdą okazję, żeby wytknąć nieprawidłowości. Proponuję komentować po faktach i po tym, jak zobaczymy jakie efekty przeniosą działania" – mówił w Popołudniowe rozmowie w RMF FM Błażej Poboży, wiceminister MSWiA. Odniósł się w ten sposób do krytyki opozycji, która wyraża wątpliwości co do zabezpieczenia głosowania zdalnego posłów podczas piątkowego posiedzenia Sejmu.

