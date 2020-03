Począwszy od tego tygodnia amerykański zespół heavymetalowy i thrashmetalowy co poniedziałek będzie udostępniać za darmo całe swoje koncerty online. Metallica chce w ten sposób zachęcić swoich fanów, aby zostali w domu ze względu na pandemię COVID-19.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

"Potrzebujesz przerwy od Netflixa, zanim obejrzysz wszystko, co jest dostępne w bibliotece serwisu. Przedstawiamy naszą nową serię koncertów: #MetallicaMondays" - napisał zespół o tej inicjatywie na swoim oficjalnym funpage’u na Facebooku.

Zespół przypomniał przy tym, że przez prawie 40 lat koncertowania miał wiele zdarzeń jak np. połamane kości czy szaloną pogodę podczas występów. "Żadne z tych zdarzeń nie powstrzymało nas, ale oczywiście teraz jest zupełnie inny czas, a opuszczenie domu dosłownie oznacza ryzykowanie własnego życia" - napisał zespół, dodając, że niestety w tych surrealistycznych czasach oznacza to, że musimy trzymać się z daleka od siebie, zanim będzie można zacząć znów myśleć o zjazdach "Metallica Family" na całym świecie.



W ten poniedziałek odbyła się pierwsza transmisja w ramach nowej akcji. Fani mogli zobaczyć ponad dwugodzinny koncert, który zespół zagrał w Irlandii w Slane Castle w czerwcu 2019 roku. Była to część trasy promującej album "Hardwired...To self Destruct". Jest ona nadal dostępny do obejrzenia.



Metallica podczas tego koncertu wykonała m.in. takie utwory jak - "One", "Master Of Puppets", "For Whom The Bell Tolls", "Creeping Death", czy "Seek and Destroy".



Kolejna transmisja odbędzie się już 30 marca. Można ją będzie obejrzeć na Facebooku lub koncie Youtube zespołu.