Minister Zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej przekazał, że chce zmienić zasady kwarantanny i izolacji. Jak zaznaczył, kwarantanne będzie wynosić 10, a nie jak teraz 14 dni.

Adam Niedzielski / Marcin Obara / PAP

Będziemy zmieniali zasady zarówno kwarantanny jak i izolacji. Dzisiaj po południu zostanie zaprezentowany pierwszy pakiet trzech lub dwóch rozporządzeń ministra zdrowia, który zmieni zarówno kwarantannę jak i izolację - zapowiedział na konferencji prasowej szef resortu zdrowia.



Zapowiedział, że okres kwarantanny zostanie skrócony do 10 dni. Mamy na to dowody z Norwegii, ale też z praktyki klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie spowoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14 dniowego okresu kwarantanny - podkreślił Niedzielski.

Minister poinformował też, że resort zdrowia zrezygnuje z obowiązku przeprowadzania testu na koniec kwarantanny.



Aktualnie obowiązkowa kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie nie wolno wychodzić z domu, zakazane są także spacery z psem, czy wyjście do sklepu.

Do kwarantanny trafiają osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, lub które same są zakażone i chorobę przechodzą bezobjawowo.