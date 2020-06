Dziś ruszają m.in. kluby fitness, parki rozrywki, baseny, sale zabaw i siłownie; funkcjonowanie wznawiają też organizatorzy kongresów i targów. Odmrożone branże muszą przestrzegać zaleceń sanitarnych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z GIS i MZ.

Zalecenia dla poszczególnych sektorów, w tym tych które ruszają 6 czerwca w ramach 4. etapu luzowania obostrzeń dotyczących funkcjonowania poszczególnych sektorów polskiej gospodarki, opublikowano na stornach: www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz .

Wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia, określają w jaki sposób można bezpiecznie świadczyć usługi oraz z nich korzystać w czasie tzw. nowej normalności.



Np. w siłowni, klubie fitness, w zależności od powierzchni, dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m kw.). Z zaleceń wynika też, że każde urządzenie używane przez klienta powinno być po zakończonym ćwiczeniu dezynfekowane; a sprzęty do ćwiczeń muszą stać w odpowiednich odległościach od siebie (przynajmniej 1,5 m.).



W parku rozrywki "cały personel parku jest wyposażony i przestrzega używania maseczki, przyłbic, rękawiczek". Wśród zaleceń jest też m.in. bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, toalet, wind, blatów, klamek, poręczy, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni.



Z kolei liczba osób korzystających w tym samym czasie z np. z basenu czy sauny "nie może przekraczać 50 proc. maksymalnego obciążenia, jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób", a z jednego toru mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 4 osoby.



W przypadku sal zabaw "należy zapewnić rozwiązania uniemożliwiające kontakt osób wchodzących i wychodzących do sali (...) np. (poprzez osobne wejścia/wyjścia, regulację ruchu)". Salę zabaw, w tym wszystkie przedmioty i sprzęty, należy gruntownie czyścić (wodą z detergentem) albo dezynfekować minimum 2 razy dziennie, w tym jeden raz przed otwarciem, a drugi raz podczas obowiązkowej przerwy technicznej - wskazano w zaleceniach.



Wcześniej otworzyły się restauracje i biblioteki



Dotąd w nowym rygorze sanitarnym działalność wznowiły: od 4 maja biblioteki, galerie i centra handlowe (w tym tzw. wyspy handlowe), branża hotelarska, usługi fizjoterapeutyczne; od 18 maja: salony fryzjerskie i kosmetyczne, usługi gastronomiczne; od 30 maja: restauracje i bary hotelowe. Zniesiono też limit osób dla branży handlowej i gastronomicznej. Można również korzystać z saun, solariów oraz usług salonów piercingu i tatuażu. Dozwolone są także zgromadzenia, w których uczestniczy do 150 osób.



Resort rozwoju przypomniał, że niezależnie od wytycznych dla poszczególnych branż, stopniowy powrót do normalności nie zwalnia ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pamiętać należy m.in. o zachowaniu 2-metrowej odległość od innych w przestrzeni publicznej, zasłanianiu nosa i usta w zamkniętych przestrzeniach w miejscach publicznych, czy ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi, polegających np. na dezynfekcji rąk.