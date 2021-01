Jesteśmy rozczarowani decyzją rządu o utrzymaniu zamknięcia naszego sektora - tak mówi branża fitness. Podtrzymuje też swoją deklarację, że zamierza się otworzyć od poniedziałku.

Plany pozostają bez zmian, decyzja rządu nie ma najmniejszego wpływu - tak mówi Tomasz Napiórkowski, szef Polskiej Federacji Fitness.

Minister zdrowia dziś zapowiedział, że siłownie pozostają zamknięte co najmniej do 14 lutego.

Właściciele siłowni mają przygotowane ekspertyzy prawne, z których jasno wynika, że ten zakaz działalności jest nielegalny. Można go bowiem wprowadzić jedynie w stanie wyjątkowym, a tego nie ma.

Co więcej, branża ma nawet stanowisko sanepidu, że przy zachowaniu zasad ostrożności, siłownie mogą gwarantować bezpieczeństwo. Dlatego przedstawiciele branży fitness zapowiadają, że w poniedziałek się otwierają.

To pewnie będzie rosło, ale na ten moment to będzie ok. 50 proc. rynku od poniedziałku - uważa Napiórkowski. To oznacza, że w przyszłym tygodniu może otworzyć się nawet 1600 siłowni i klubów fitness.

Co zmienia się od 1 lutego?

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś, jak poluzowane zostaną obostrzenia od 1 lutego. Jak zaznaczył, kolejne decyzje w sprawie ewentualnego luzowania obostrzeń zostaną podjęte za dwa tygodnie.



otwarcie sklepów w galeriach handlowych z zachowaniem reżimu sanitarnego

otwarcie galerii sztuki i muzeów z zachowaniem reżimu sanitarnego

nie będą obowiązywały tzw. godziny dla seniorów, od 1 lutego między godz. 10 a 12 zakupy będą mogły robić także osoby poniżej 60. roku życia

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w najbliższej zmianie rozporządzenia epidemicznego wprowadzona zostanie możliwość zwolnienia z kwarantanny osoby przyjeżdżającej do Polski, jeśli będzie miała negatywny wynik testu wykonanego na 48 godzin przed przyjazdem.



Jakie obostrzenia nadal obowiązują?

Poniżej lista obostrzeń obowiązujących od 28 grudnia , która pozostaje bez zmian przynajmniej do 14 lutego (przez najbliższe dwa tygodnie)