Szkoła ma obowiązek, w związku z powrotem dzieci z klas I-III do szkół, zapewnić opiekę świetlicowa dla najmłodszych uczniów - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak zaznaczył, dyrektorzy szkół nadal mogą również organizować uczniom klas maturalnych i ósmych konsultacje stacjonarne w szkołach, w grupach do pięciu osób.

Według ministra, od 18 stycznia - oprócz uczniów klas I-III szkół podstawowych - do szkół wracają praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym, nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych oraz jednostkach pomocy społecznej.



Według danych ministerstwa, do środy przetestowano 80 tys. nauczycieli. Wyniki wskazują, że koronawirusem zakaziło się zaledwie 2 procent - stwierdził szef resortu edukacji.



Czarnek: Uruchamiamy techniczną infolinię wsparcia dla nauczycieli

Chcemy uefektywniać i poprawiać naukę zdalną; jedną z form wsparcia jest techniczna infolinia dla nauczycieli 48 222 500 144 - powiedział w czwartek podczas konferencji minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Infolinia ma pomóc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności w zdalnym nauczaniu.



Szef MEiN przekazał, że "rząd przeznaczył 1 mld zł na informatyzację szkół, zakup sprzętu przez organy prowadzące". W ramach tych pieniędzy ok. 300 tys. zł zostało przekazane na refundację zakupów, akcesoriów informatycznych - dodał. Zaznaczył jednak, że nauka zdalna dla starszych dzieci musi dalej funkcjonować. Jego zdaniem, jednym z elementów uaktywniania i wsparcia nauczania zdalnego jest specjalna infolinia dla nauczycieli.



Jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki na swojej stronie internetowej, infolinia ma pomagać rozwiązywać trudności, jakie napotykają pedagodzy, obsługując różnego rodzaju narzędzia do edukacji zdalnej. "Dzwoniąc pod numerem +48 222 500 144, nauczyciele otrzymają profesjonalną pomoc" - podkreślono.



Infolinia +48 222 500 144 ma być czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6-20 oraz w weekendy w godz. 8-18.