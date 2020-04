Ponad 11 tysięcy osób podpisało już internetową petycję do Komendanta Głównego Policji i komendantów wojewódzkich o stworzenie specjalnego narzędzia do zgłaszania przemocy domowej w czasach pandemii koronawirusa. "Musimy reagować i to szybko, by pomóc osobom, dla których ich własny dom stwarza większe niebezpieczeństwo niż koronawirus" – piszą do generała Jarosława Szymczyka twórcy apelu z fundacji HumanDoc.

