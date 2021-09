"Można przypuszczać, że jesienna fala pandemii Covid-19 przyniesie połowę liczby zakażeń i hospitalizacji, którą obserwowaliśmy podczas fal wiosennych. Może być nawet do 10-15 tysięcy zakażeń dziennie. Na szczęście może być mniej hospitalizacji, bo wirus jest, jak się wydaje, mniej więcej o połowę łagodniejszy, choć bardziej zakaźny. Do tego dochodzi efekt szczepień" - przyznaje w rozmowie z RMF FM profesor Andrzej Horban, szef działającej przy premierze Rady Medycznej.

Zdj. ilustracyjne / Józef Polewka / RMF FM

Podstawowa baza szpitalnych łóżek covidowych przed jesienną falą pandemii to sześć tysięcy miejsc w szpitalach. Mamy nadzieję, że to wystarczy. Są na to realne szanse. To zależy od nas, od tego, jak się zachowujemy. Problem może być w województwach, które są gorzej wyszczepione - podkreśla profesor Andrzej Horban.

Prof. Andrzej Horban / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Wariant obecnie dominujący koronawirusa, czyli wariant Delta, jest bardziej zakaźny, przez to do zakażeń może dochodzić często. Wydaje się, że ta mutacja powoduje łagodniejszy przebieg u części osób, dzięki temu przewidujemy, że liczba hospitalizacji będzie niższa niż wiosną - mówi w rozmowie z RMF FM szef rządowej Rady Medycznej.

Problem dotyczy osób niezaszczepionych. Młode osoby transmitują wirusa na inne grupy wiekowe. Celowo używam tego sformułowania "grupy wiekowe", bo cały czas obawiamy się zakażeń wśród ludzi starszych, powyżej 60. a zwłaszcza 70. roku życia, bo tutaj odsetek zgonów wśród osób wymagających hospitalizacji jest olbrzymi. Śmiertelność sięga czterdziestu procent. Mowa tu o osobach, które mają ciężkie zapalenia płuc czy następowy zespół ostrej niewydolności oddechowej. To ostatni dzwonek na szczepienie - dodaje profesor Andrzej Horban.

Ile osób ma przeciwciała?

Obecnie w Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 19 mln osób. Wśród osób, które się nie zaszczepiły lub były przed szczepieniami, gdy miały pobierane badania, około czterdziestu procent populacji przeszło zakażenie. To odpowiadało naszym poprzednim domysłom. To świadczyłoby o tym, że 70-80 procent populacji to albo osoby zaszczepione, albo osoby, które przeszły Covid. Walczymy tutaj o te pozostałe 20-30 procent, które nadal są potencjalnym źródłem i ofiarą tej choroby - przyznaje profesor Andrzej Horban.

Rozmowę przeprowadzono w czasie Zjazdu Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w Warszawie.