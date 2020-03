Grupa wolontariuszy tworzy infolinię medyczną, którą mieliby obsługiwać lekarze emeryci. Szuka chętnych do jej obsługi. „Chcemy odciążyć szpitale i przychodnie” – mówią inicjatorzy.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Chcemy odciążyć przychodnie i szpitale i stworzyć bezpieczne narzędzie do zdalnej konsultacji stanu zdrowia osób, które obawiają się, że mogły zarazić się koronawirusem, albo mają inne choroby i nie chcą iść do lekarza - mówi RMF FM psycholog Magdalena Jarosz, która wymyśliła infolinię.

Autorzy pomysłu wskazują na inspirację sytuacją we Włoszech. Tam takie infolinie pomogły odciążyć szpitale, które na początku były zapchane przez osoby niepotrzebujące natychmiastowej pomocy.

Już teraz w Polsce wiele osób ma problemy z podstawową konsultacją medyczną - mówi Magdalena Jarosz.

Ogromnie dużo osób podejrzewa u siebie objawy koronawirusa. I usiłuje znaleźć poradę gdziekolwiek. Dzwoni do sanepidu, do aptek, nawet do mediów - dodaje.

Darmowa infolinia umożliwi udzielanie porad przez starszych lekarzy wolontariuszy, którzy też są w grupie podwyższonego ryzyka. Organizatorzy apelują do wszystkich chętnych do pracy przy infolinii o zgłaszanie się przez stronę internetową https://use.telemedi.co/lekarze-seniorzy/. Zapewniają pełne przeszkolenie.