Policja z Kłobucka w Śląskiem zajęła się sprawą zakażonych koronawirusem obywateli Ukrainy, którzy są w izolacji w niewielkim Chałkowie. Doniesienie w tej sprawie złożył sanepid. Ukraińcy przyjechali do Polski do pracy, a po stwierdzeniu u nich zakażenia trafili właśnie do Chałkowa.

