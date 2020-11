"Personel medyczny, dzięki szybkim testom na obecność koronawirusa, nie będzie podlegał kwarantannie" - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Jak dodał, codziennie przed przystąpieniem do pracy medycy będą mogli być weryfikowani.

W nocy zostały zmienione przepisy, w taki sposób, że personel medyczny zostaje zwolniony z kwarantanny - oświadczył Dworczyk na wtorkowej konferencji prasowej.

Poinformował, że do tej pory na kwarantannie przebywało ponad 30 tys. osób z personelu medycznego, co - ocenił - stanowi ogromny ubytek w skali całej służby zdrowia.



Po tej decyzji personel medyczny nie będzie podlegał kwarantannie, dzięki możliwości wykonywania szybkich testów antygenowych. Praktycznie codziennie przed przystąpieniem do pracy, jeśli będzie taka potrzeba, pracownicy będą mogli być weryfikowani - dodał.

W przyszłym tygodniu - projekt zmiany przepisów upraszczający zatrudnianie medyków z zagranicy

Dworczyk poinformował, że na mocy zapowiedzianej nowelizacji mają zostać uproszczone warunki, na których lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni spoza Unii Europejskiej, będą mogli podjąć w Polsce pracę.



Przygotujemy przepisy dzięki którym lekarz, który się decyduje na podjęcie pracy w Polsce, będzie mógł od momentu decyzji, w ciągu dwóch, maksymalnie trzech tygodni rozpocząć taką pracę; oczywiście pod nadzorem innego polskiego lekarza - powiedział Dworczyk.



Zaznaczył, że ma to być jeden z kroków poprawiających dostęp do personelu medycznego.

"W szpitalu na Stadionie Narodowym trwają szkolenia i procedury formalne"

Michał Dworczyk pytany, dlaczego szpital na Stadionie Narodowym, który otwarty został w ubiegły czwartek, wciąż nie przyjmuje pacjentów, odparł: Od piątku trwają na stadionie szkolenia środowiskowe, wdrażane są procedury i załatwiane sprawy formalno-prawne, związane z dopuszczeniem do funkcjonowania tego obiektu.



Zakładaliśmy, że zdolność operacyjną szpital uzyska w niedzielę wieczorem; okazało się, że są pewne przepisy, które muszą zostać doprecyzowane bądź wyjaśnione. W związku z tym mamy nadzieję, że dziś, najdalej jutro ta zdolność operacyjna zostanie uzyskana" - podkreślił szef KPRM. "Wtedy pierwsi pacjenci będą mogli decyzją szpitala MSWiA na ul. Wołoskiej w Warszawie zostać tam umieszczeni - podkreślił minister.