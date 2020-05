Ministerstwo Zdrowia od jutra uruchamia obowiązkowe testy mobilne na koronawirusa dla osób przebywających w kwarantannie. W całej Polsce uruchomionych zostania 145 mobilnych punktów pobrań.

Mobilny punkt poboru wymazów „Drive-Thru” w Bydgoszczy / Tytus Żmijewski / PAP

W 11 dobie każda osoba objęta kwarantanną dostanie SMS-a z prośbą o to, by w 12 dobie poddała się testowi na obecność koronawirusa. Testy te będą wykonywane mobilnie, w specjalnie przygotowanych punktach. Tam, bez wysiadania z auta, pobrany zostanie materiał do badań. Wyniki maja być znane po 48 godzinach.



"Liczymy, że dziennie w tych punktach w całej Polsce może być przebadanych 3 do 5 tys. osób objętych kwarantanną" - mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Jak dodaje Kraska w całej Polsce takich punktów do samochodowego pobierania próbek ma być 145.

Jeśli osoba w kwarantannie nie ma auta, to sanitariusz przyjedzie pobrać wymaz do niego do domu.