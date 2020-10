​"Mamy cztery województwa, w których laboratoria mogły nie wpisać poprawnie liczby wykonanych testów na koronawirusa. Prawdopodobnie będzie korekta, wówczas wyślemy poprawne dane" - powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany o to, dlaczego ostatniej doby zlecono prawie o połowę mniej testów na koronawirusa niż poprzedniego dnia.

Resort poinformował, że ostatniej doby wykonano ponad 21,5 tys. testów, wobec 44 tys. w czwartek.

Rzeczywiście dzisiaj mamy w raporcie 21,5 tys. testów i to też wzbudziło nasze zaniepokojenie. Niestety mamy cztery województwa, w których laboratoria mogły nie wpisać poprawnie liczby wykonanych testów - powiedział Andrusiewicz.



Dodał, że województwa najprawdopodobniej dokonają korekty. Wówczas wyślemy prawidłowe dane - dodał rzecznik. Wskazał, że pomyłka w przypadku jednego laboratorium może być na poziomie 2 tys. testów.



Andrusiewicz zapewnił jednocześnie, że testów w Polsce nie zabraknie. Tylko my, jako Ministerstwo Zdrowia, możemy rozdysponować w najbliższym czasie do polskich laboratoriów w granicach 500 tys. testów - powiedział.



Ministerstwo Zdrowia podało informację o 4739 nowych zakażeniach koronawirusem. To najwięcej od początku epidemii.

Zmarły 52 osoby. Łącznie od początku pandemii potwierdzono obecność SARS-CoV-2 u 116 338 osób. Zmarło 2919 chorych. Wyzdrowiało 77 875 osób.