Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu wstrzymuje działalność do odwołania. Powodem takiej decyzji jest wykrycie koronawirusa u jego pracowników.

MORD wstrzymuje działalność - w tym m.in. przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy - od dziś do odwołania. Decyzja dotyczy zarówno ośrodka w Nowym Sączu, jak i oddziału terenowego w Nowym Targu.

"Wszystkie wniesione opłaty za egzaminy zachowują ważność" - podkreślono w komunikacie.



W powiecie nowosądeckim od pewnego czasu odnotowywana jest duża liczba zakażeń koronawirusem. "Zwracam się do mieszkańców Nowego Sącza, by zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi mieszkańcami. Podejmujmy jedynie niezbędne aktywności (praca, zakupy, opieka nad seniorami). Zachowujmy reżim sanitarny: mycie rąk, odkażanie, ograniczanie kontaktów, zachowanie dystansu, stosowanie zabezpieczeń gdzie to konieczne i możliwe" - apelował kilka dni temu prezydent miasta Ludomir Handzel. "Nie nawołuję do lockdownu, ale do zachowania zasad sanitarnych, ostrożności i rozsądku" - podkreślił.