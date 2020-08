Kwarantanna dla podróżujących do Polski skrócona zostanie do 10 dni. Nie będzie też konieczności wykonywania testu na wykrycie SARS-CoV-2 - wynika z projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów, opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay



"Projektowane rozporządzenie dokonuje zmian w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie skrócenia do 10 dni czasu trwania obowiązkowej kwarantanny przez osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz odstąpienia od konieczności wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2" - napisano w ocenie skutków regulacji.



Decyzja o skróceniu kwarantanny - jak wynika z uzasadnienia - oparta jest na "doświadczeniach międzynarodowych oraz dostępnej wiedzy naukowej, której przeglądu dokonał zespół do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 przy ministrze zdrowia".





"Takie rozwiązanie pozwoli na szybszy powrót osób poddanych kwarantannie do regularnego życia społecznego, zawodowego i rodzinnego, przy praktycznie niezmiennym ryzyku transmisji wirusa" - zaznaczono.



Jednocześnie w znowelizowanych przepisach założono, że warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum i do domu pomocy społecznej będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia.



"Proponowana regulacja ma na celu ochronę osób szczególnie podatnych na ciężki przebieg choroby z uwagi na stan zdrowia oraz choroby charakterystyczne i współistniejące u osób w podeszłym wieku lub niesamodzielnych" - uzasadniono zmianę przepisu w tej kwestii.



Projekt ma charakter pilny, dlatego na konsultacje i opiniowanie przeznaczono 3 dni. Termin upływa 31 sierpnia.



Przepisy mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od opublikowania ich w Dzienniku Ustaw.