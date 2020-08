Zakaz przylotu do Polski samolotów z 46 państw ma zacząć obowiązywać 2 września tego roku - wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Chodzi m. in. o Francję i Hiszpanię.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe - napisano.



Zakaz zostanie wprowadzony w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego.



Do Polski nie będą mogły przylatywać samoloty z:

- Belize

- Bośni i Hercegowiny

- Czarnogóry

- Federacyjnej Republiki Brazylii

- Królestwa Bahrajnu

- Królestwa Eswatini

- Królestwa Hiszpanii

- Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

- Izraela

- Kataru

- Kuwejtu

- Libii

- Albanii

- Argentyny

- Armenii

- Chile

- Chorwacji

- Republiki Dominikańskiej

- Ekwadoru

- Francji

- Gwatemali

- Hondurasu

- Indii

- Iraku

- Kazachstanu

- Kolumbii

- Kosowa

- Kostaryki

- Republiki Libańskiej

- Republiki Macedonii Północnej;

- Republiki Malediwów

- Malty

- Mołdawii

- Namibii

- Panamy

- Paragwaju

- Peru

- Republiki Południowej Afryki;

- Republiki Salwadoru

- Republiki Surinamu

- Republiki Zielonego Przylądka;

- Rumunii

- Stanów Zjednoczonych Ameryki

- Wielkiego Księstwa Luksemburga

- Wielonarodowego Państwa Boliwia

- Wspólnoty Bahamów

Zakaz lotów nie będzie obowiązywał, jeżeli dotyczyć to będzie samolotów wykonujących loty na zlecenie albo za zgodą premiera. Zakaz nie będzie dotyczył również lotów wojskowych.