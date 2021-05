Jeżeli pandemia nie zaskoczy nas nową mutacją, to po wakacjach powinniśmy wrócić do normalności, również w wymiarze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej - powiedział w TVP Info minister zdrowia Adam Niedzielski.

Tak wyglądał w ten weekend Plac Zamkowy w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Minister zdrowia, komentując w TVP Info sytuację epidemiczną, ocenił, że ostatnie poluzowania obostrzeń na razie nie powodują przyrostów zachorowań. Zauważył, że liczby nowych przypadków systematycznie spadają.

Niedzielski powiedział, że w najbliższym czasie, mimo dalszego luzowania restrykcji, nie spodziewa się eskalacji zakażań.



W tym sensie rzeczywiście wychodzimy na ostatnią prostą. Mam nadzieję, że nie pojawi się żadna nowa mutacja, która nie będzie objęta zakresem ochrony szczepienia, bo to mogłoby się przyczynić do powstania następnej fali - dodał.



Szef MZ zwrócił uwagę, że w ciągu dwóch, trzech ostatnich tygodni przywrócono do systemu opieki medycznej ponad 16 tys. łóżek covidowych. Przypomniał, że w szczycie zachorowań trzeciej fali "przeznaczonych do walki z covidem" było 46 tys. łóżek.



Myślę, że jeżeli pandemia nie zaskoczy nas nową mutacją (...), to w wakacje, czy po wakacjach, powinniśmy wrócić do normalności, również w wymiarze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej - ocenił Niedzielski.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 1734 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 245 osób. Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto pierwszy przypadek koronawirusa, potwierdzono go u 2 856 924 osób. Od tego czasu zmarło 71 920 chorych z Covid-19.