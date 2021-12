Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach podstawowych i średnich będzie odbywać się nauka zdalna. "Po tym terminie dzieci wracają do nauki w trybie stacjonarnym" - podkreślił.

Nauka zdalna. Od kiedy i dla kogo? / shutterstock / Shutterstock

Jak zapewniono na konferencji, żłobki i przedszkola pozostaną otwarte po 20 grudnia.

Jakie jeszcze zmiany w obostrzeniach ogłoszono na dzisiejszej konferencji?



Od 15 grudnia obniżone do 30 proc. zostaną limity obłożenia dotyczące restauracji, barów, hoteli, kin, teatrów, obiektów sportowych i sakralnych. Zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał, że dodatkowo od 15 grudnia w kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji.



Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia br. i 1 stycznia 2022 ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób, z wyłączeniem oczywiście osób, które są zaszczepione. One do tego limitu nie będą włączane - poinformował Kraska.