Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 366 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło 504 pacjentów z Covid-19. Najwięcej zakażonych jest na Mazowszu i Śląsku. Najpóźniej jutro dowiemy się, jakie nowe obostrzenia szykuje przed świętami rząd. Ze źródeł rządowych wynika, że mają one dotknąć przede wszystkim osoby niezaszczepione.

(zdjęcie ilustracyjne) / MATTHIAS BALK / PAP/EPA

Mamy 19 366 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (2790), śląskiego (2033), wielkopolskiego (1917), dolnośląskiego (1727), małopolskiego (1444), łódzkiego (1371), pomorskiego (1306), kujawsko-pomorskiego (1293), zachodniopomorskiego (1036), warmińsko-mazurskiego (901), lubelskiego (802), podkarpackiego (789), lubuskiego (552), opolskiego (484), świętokrzyskiego (446), podlaskiego (307).

168 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarły 172 osoby, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 332 osoby.

Od wybuchu pandemii w Polsce koronawirusem zaraziło się 3 704 040 osób. Zmarło 86 205 pacjentów z Covid-19.

Obłożenie w szpitalach

Dla pacjentów z Covid-19 przygotowano w szpitalach 30 263 łóżka i 2736 respiratorów.

Hospitalizowanych jest 23 604 chorych, w tym 2036 podłączonych do respiratorów.

7 listopada w szpitalach było 15 586 miejsc dla chorych z Covid-19, przebywało w nich 9788 pacjentów.

Resort zdrowia przekazał, że na kwarantannie przebywa 643 181 osób.

Wyzdrowiało dotąd 3 184 676 zakażonych.





W ciągu doby wykonano ponad 95 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 47 tys. antygenowych.

Dziś lub jutro rząd ogłosi nowe obostrzenia

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dziś lub jutro przedstawione będą zaostrzenia epidemiczne w związku ze świętami i nową mutacją koronawirusa. Podał, że rozważane jest wzmocnienie obostrzeń wobec niezaszczepionych.Odnosząc się do tych zapowiedzi w Newsroom WP wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że "te uzgodnienia jeszcze są dyskutowane, jaki mają mieć ostateczny kształt."

Kraska dopytywany o to, czy obostrzenia będą ogólnokrajowe czy powiatowe stwierdził: "Myślę, że pewne zasady będą obowiązywały w całym kraju."

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że nowa strategia walki z koronawirusem będzie oparta o zalecenia Rady Medycznej przy premierze.

"Myślę, że ani hotele, ani stoki nie będą zamknięte, aczkolwiek pewnie jakieś obostrzenia będą wprowadzone" - powiedział Kraska.

Pytany o to, czy osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 z nowych zasad epidemicznych będą wyłączone, powiedział: "Tak jak wczoraj mówił premier Mateusz Morawiecki - musimy preferować te osoby, które są zaszczepione, to także będzie powodowało to, żeby zachęcić te osoby, które się jeszcze wahają".





Nieoficjalnie: obowiązkowe szczepienia dla służby zdrowia i wojska

Z nieoficjalnych ustaleń "Wydarzeń" Polsatu wynika, że nowy pakiet obostrzeń obejmie również zmiany w szczepieniach. Ich obowiązek ma objąć służbę zdrowia, pracowników DPS-ów, wojsko oraz być może nauczycieli.